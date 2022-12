Joao Almeida wordt concurrent van Remco Evenepoel in de Giro: "De tijdritten worden bepalend"

Joao Almeida zal in mei een van de concurrenten van Remco Evenepoel in de Giro zijn. Dat heeft hij nog eens bevestigd.

Eind oktober vertelde Joao Almeida al aan The National uit de Verenigde Arabische Emiraten dat hij de Giro zal rijden. Aan TopCycling bevestigde hij dat nog eens. Ook probeerde hij al zijn kansen wat in te schatten.

Almeida is niet de beste klimmer, maar hij breken doet hij zelden. Daarnaast is hij een goede tijdrijder, een voordeel, want er staan 70 tijdritkilometers te wachten: "De tijdritten zullen bepalend zijn en er wordt weleens gezegd dat ik dat wel kan. Ik hou gewoon van zo'n individuele inspanningen."

In de Giro zal Almeida de steun van Jay Vine, Alessandro Covi en Diego Ulissi krijgen. "We zullen hetzelfde programma als mij rijden", aldus Almeida. Ze zullen onder meer de Ronde van de Algarve, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië rijden.

Almeida zal in de Giro onder meer concurrentie van Remco Evenepoel krijgen. Almeida reed al 3 keer de Giro in zijn carrière. Een 4e plaats in 2020 was zijn beste resultaat.