Klaas Lodewyck blikt nog eens terug op de Vueltazege van Remco Evenepoel: "Het duurde ons een week om het te beseffen"

Remco Evenepoel won in september de Vuelta. Voor ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl Klaas Lodewyck was het de mooiste zege van het seizoen. Op de website van de ploeg heeft hij op die zege nog eens teruggeblikt.

"De overwinning in de Vuelta bracht veel vreugde en emoties bij de ploeg", opende Klaas Lodewyck, ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl in die Vuelta. "Maar het duurde een week vooraleer we beseften wat we in Madrid bereikt hadden. Het betekent zeer veel voor de organisatie en het was een collectieve overwinning."

"Van buitenaf bleven ze zeggen dat we geen ervaring hadden", ging Lodewyck verder. "Maar we hadden gewoon een leider nodig. Met Remco Evenepoel hadden we die en iedereen krikte meteen zijn niveau wat op. Van Evenepoel konden we in de 1e dagen al zien hoe sterk hij was en vanaf dat hij de tijdrit had gewonnen, begonnen we te denken dat alles mogelijk was."