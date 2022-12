Merijn Zeeman wil met een Nederlander de Tour winnen: "Ik heb iemand in gedachten"

Jumbo-Visma won in 2022 met Jonas Vingegaard de Tour de France. Sportief manager Merijn Zeeman wil dat ook eens met een Nederlander als winnaar doen.

Bij NPO radio 1 kreeg sportief manager van Jumbo-Visma Merijn Zeeman de vraag of over 5 jaar een Nederlander de Tour de France kan winnen. Zeeman vindt dat nog wat te vroeg.

"Binnen 5 jaar met een Nederlander de Tour winnen vind ik wel heel erg kortdag", zei Zeeman. "Maar beetje bij beetje komen uit al onze testen goede Nederlandse talenten bovendrijven."

Zeeman heeft al een naam in gedachten: "Maar die ga ik niet noemen. Ik zet die dan enorm onder druk."

In het verleden werd de Tour al 2 keer door een Nederlander gewonnen. Jan Janssen won in 1968. De laatste keer gebeurde dat in 1980. Toen won Joop Zoetemelk.