Frans kampioene Cordon-Ragot over B&B Hotels-project: "Uiteindelijk hebben we allemaal het gevoel dat we gegijzeld werden"

De Franse kampioene zou één van de kopvrouwen worden binnen de vrouwenploeg van B&B Hotels.

Audrey Cordon-Ragot (33), de huidige Franse kampioene op de weg en in het tijdrijden, zou na vier jaar vertrekken bij haar ploeg Trek-Segafredo om naar het nieuwe project van B&B Hotels en de broers Pineau. Maar dat ging niet door en de Française doet nu haar verhaal.

Bij Le Télégramme vertelt Cordon-Ragot dat ze maanden aan een stuk verzekert werd dat alles goed zou komen. "Ik geloofde zo in dit project, ik had er mijn DNA in gestopt. Mensen zullen denken dat ik dom ben, maar tot 6 december was ik ervan overtuigd dat het ging werken", zegt ze.

De eerste tekenen van onrust kwamen er toen de presentatie van het team op 26 oktober werd afblazen, maar Sébastien Pineau stelde dat het slechts een kink in de kabel was. Uiteindelijk zou enkel het vrouwenteam doorgaan, maar op 6 december was het ook voor dat team afgelopen.

Vertrouwen is weg

"Ik ben buitengewoon teleurgesteld, zeer bedroefd. Het doet twijfels rijzen over het vertrouwen dat ik mensen kan geven. Het maakt me een beetje teruggetrokken en dat is niet zoals ik ben", zegt Cordon-Ragot. "Het vertrouwen is weg. Ze (de broers Pineau, red.) probeerden een project te redden dat geen project meer was. Uiteindelijk hebben we allemaal het gevoel dat we gegijzeld werden."

Cordon-Ragot vond uiteindelijk nog een ploeg met het Spaanse Zaaf Cycling Team, waar ze voor een jaar tekende.