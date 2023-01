Parcours Parijs-Nice bekend: Col d'Èze en Col de la Couillole zijn de scherprechters

ASO heeft het parcours voor Parijs-Nice bekendgemaakt. Die ziet er hetzelfde als de voorbije jaren uit.

De laatste jaren start Parijs-Nice telkens in Yvelines. Ook deze keer start de Koers naar de Zon in het departement in de regio rond Parijs. Parijs-Nice vertrekt in La Verrière, waar het peloton 2 grote lussen zal rijden om uiteindelijk na bijna 170 km weer in La Verrière aan te komen. In principe is de rit voor sprinters

De volgende etappe (170 km) is ook voor de sprinters. De aankomst ligt in Fontainebleau en er zijn geen noemenswaardige hindernissen. Rit 3 is een ploegentijdrit van ruim 32 km met start en aankomst in Dampierre-en-Burly.

Een dag later gaat het richting het Centraal Massief. Na 165 km volgt in La Loge des Gardes een 1e aankomst bergop. De slotklim is bijna 7 km lang en gaat zo'n 7% omhoog. Rit 5 is dan weer een overgansetappe richting de Rhônevallei. De aankomst ligt na meer dan 210 km in Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Etape 4 🚩 @SAM18200 - La Loge des Gardes 🏁 164,7 km



⛰ Première arrivée en altitude avec la montée vers La Loge des Gardes, culminant à plus de 1.000 mètres.



⛰ First altitude finish with the climb up La Loge des Gardes.#ParisNice pic.twitter.com/fdsNpgy0iT — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2023

📈 La Loge des Gardes : 6,7km, 7,1%



⛰ L'ascension régulière et abordée par son versant le plus dur n'aura rien d'une partie de plaisir !



⛰ The final climb up La Loge des Gardes, on the steepest route possible, won't be one that the riders are looking forward to!#ParisNice pic.twitter.com/QWWj9If3oE — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2023

De laatste 3 dagen is voer voor de klimmers. Op vrijdag is er een nerveuze etappe naar La-Colle-sur-Loup. De rit is bijna 200 km lang en telt 5 korte en steile beklimmingen. De laatste ligt op 23 km van de finish.

Vervolgens is er een stevige aankomst bergop. De Col de la Couillole is na ruim 140 km de slotklim van bijna 16 km aan zo'n 7%. Onderweg doet het peloton ook al Cöte-de-Tourette-du-Château (bijna 18 km aan zo'n 4,5%) aan. Daarna blijft het oplopen.

📈 Col de la Couillole - 15,7 km, 7,1%



⛰ Une ascension longue et régulière, un vrai défi pour les prétendants à la victoire finale !



⛰ A long and regular climb, a tough challenge for the GC contenders!#ParisNice pic.twitter.com/BivHfQXvNc — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2023

De slotetappe start traditioneel in Nice en komt op de Promenade des Anglais weer in Nice aan. 5 officiële beklimmingen zijn verdeeld over 120 km. De Col d'Èze ligt op 15 km van de streep.

Etape 8 🚩 @VilledeNice - @VilledeNice 🏁 118,4 km



🏁 Parcours habituel, propice à une course de mouvement et au suspense !



🏁 Almost the same course as in 2022, with the new version of the Col d'Eze. #ParisNice pic.twitter.com/ZRTzRrDZ3J — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2023

Parijs-NIce start op 5 maart en komt op 12 maart weer aan. Primoz Roglic is de titelverdediger.