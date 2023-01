🎥 Verken het parcours van het BK veldrijden in Lokeren samen met Sven Vanthourenhout: "Dit deel zal het BK beslissen"

Over het parcours van het BK veldrijden in Lokeren is al het een en ander gezegd. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft het parcours al eens verkend.

In Lokeren krijgen de renners en rensters komend weekend heel wat hindernissen tegen. Er zijn balkjes, een wasbord, een zandbak en modderstroken. Ook zijn er heuveltjes.

"De 1e heuveltjes, de Mont Henri, kunnen in het begin van de wedstrijd al voor de schifting zorgen. Het is ofwel naar boven rijden, ofwel afstappen en lopen", aldus bondscoach Sven Vanthourenhout. "Na de 1e materiaalpost is er de zandbak. Die zal niet voor iedereen bereidbaar zijn."

Het parcours bevat ook een ponton over de Durme. "Dat leidt naar een passage aan de viptenten", ging Vanthourenhout verder. "Dat is toch wel een drassige zone. Eventueel moet er zelfs even gelopen worden."

KORTE AANKOMSTLIJN

Nadien gaan de renners opnieuw naar de Mont Henri. "Momenteel zijn de beklimmingen nog goed bereidbaar, maar bij regenval gaat dat toch een lastige bedoening worden", weet Vanthourenhout. "Het is al dan niet op de fiets blijven en dit deel zal het kampioenschap beslissen."

Als het tot een sprint zou aankomen, wacht er nog de aankomstzone. "Die is kort en wie als 1e op het asfalt komt zal wellicht winnen. Waarschijnlijk zal de sprint, als die er zou komen, al in de laatste honderden meters van het veld beslist worden. Dat is het einde van een heel mooi cyclocrossrondje", besloot de bondscoach.