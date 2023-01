Bondscoach Sven Vanthourenhout wikt en weegt de kansen van andere mogelijke podiumkandidaten op het BK in Lokeren

In de aanloop naar het BK veldrijden in Lokeren gaat het vooral over de 3 topfavorieten Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. Bondscoach Sven Vanthourenhout probeerde de kansen van de andere renners in te schatten.

Sven Vanthourenhout denkt niet dat de 3 topfavorieten allen op het podium in Lokeren zullen staan. "Als een van hen tegenvalt, kunnen renners zoals Jens Adams, Gerben Kuypers of Niels Vandeputte zomaar op het podium eindigen", vertelde hij aan Sporza.

"Adams is een van de eersten die klaar zal staan om naar het podium te rijden. Hij is heel regelmatig en op het parcours in Lokeren zou hij heel lang met de 3 topfavorieten kunnen meegaan", aldus de bondscoach. "In Herentals toonde hij zich door in de openingsfase een snelle ronde te rijden. Op een BK heb je dat vaak nodig."

Kuypers reed al een goed seizoen. Volgens Vanthourenhout kan hij in Lokeren verrassen: "Als een van de topfavorieten het laat afweten en hij heeft een goede dag, dan kan hij met een podiumplaats verrassen. Ook is het BK nog eens een moment voor hem om zich nog eens in de kijker te rijden. Een week later maak ik de WK-selectie bekend."

Ten slotte dacht Vanthourenhout dus ook aan Vandeputte voor een eventuele podiumplaats. "Elk jaar maakt hij progressie Dit seizoen is hij een vaste waarde geworden tussen plaats 5 en 10. Het zou zomaar kunnen dat hij zondag in de buurt van het podium belandt", aldus de bondscoach.