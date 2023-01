De BK-geschiedenis van de topfavorieten bij de mannen: een titel en veel medailles

Aan de start van het BK in Lokeren staan bij de mannen 3 topfavorieten aan de start. In het verleden haalden Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt al een rist medailles binnen. Ook was er al een titel.

Die titel pakte Laurens Sweeck in 2020 in Antwerpen. Vooraf was Wout Van Aert de topfavoriet, maar die dag was Laurens Sweeck in een begenadigde dag. Op het zandparcours reed Sweeck in de 3e ronde weg. Achter hem stopten ploegmaats Eli Iserybt en Michael Vanthourenhout perfect af. Sweeck won met een halve minuut voorsprong op Iserbyt en Toon Aerts.

Verder pakte Sweeck nog 4 medailles op het BK. In 2016 pakte hij zilver in Lille. Een jaar later pakte hij brons in Oostende. Zijn laatste medaille behaalde Sweeck in 2022 in Middelkerke. Verder viel er nog een 4e plaats in 2021 en een 14e plaats in 2019 te noteren.

Iserbyt pakte in 2020 dus al een zilveren medaille, maar voor de rest pakte hij geen enkele medaille. Iserbyt reed een jaar eerder in Kruibeke wel naar een 4e plaats, maar voor het overige viel er nog een 19e plaats en 3 opgaves te noteren.

Michael Vanthourenhout pakte in het verleden als 2 BK-medailles bij de profs. De 1e keer was in 2019 in Kruibeke. Daar pakte hij brons. 2 jaar later in Meulebeke reed hij opnieuw naar het brons. Daarnaast pakte hij nog 5 ereplaatsen, waaronder een 4e plaats in 2016. Ook viel er een opgave te noteren.

Op basis van het verleden zou je denken dat Sweeck een streepje voor heeft, omdat hij het meeste medailles heeft. Je zou dan verwachten dat hij een kampioenschapsrenner is, maar je mag niet dat Sweeck al zijn medailles op een zandparcours behaalde. Lokeren wordt als een parkcross gezien.