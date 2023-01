Caleb Ewan spreekt zijn ambities voor 2023 uit: "Ik hoop een klassieker of zelfs een monument te winnen"

Caleb Ewan heeft zijn ambities voor 2023 uitgesproken. De spurter hoopt na een wisselvallig seizoen in 2023 weer meer te juichen.

In Australië won Caleb Ewan al de Schwalbe Classic, de opwarmer voor de Tour Down Under. Daar zal hij zijn seizoen echt beginnen. Op de site van Lotto Dstny blikte de Australische spurtbom vooruit.

"Ik heb geleerd uit 2022, dat een minder seizoen was", aldus Ewan. "Ik voel me klaar voor het nieuwe seizoen en ben heel gemotiveerd om resultaten in de grootste wedstrijden te boeken."

TOUR EN WK

Zijn doelen zullen dezelfde zijn als andere jaren. Eerst rijdt hij Milaan-San Remo, waar hij samen met Arnaud De Lie de kopman zal zijn. Daarna volgen verschillende Belgische klassiekers, de Ronde van Frankrijk en het WK in Glasgow.

"Ik wil graag in het voorjaar een klassieker of zelfs een monument winnen", ging de Australiër verder. "Daarna wil ik een rit in de Tour winnen. Op het WK verwacht ik een goede kans op de regenboogtrui te hebben."

Voorlopig programma Caleb Ewan: Tour Down Under (17/1 - 23/1), Cadel Evans Great Ocean Road Race (29/1), UAE Tour (20/2 - 26/2), Milaan-San Remo (18/3), Classic Brugge - De Panne (22/3), Gent-Wevelgem (26/3), Dwars door Vlaanderen (29/3), Scheldeprijs (5/4) en de Tour de France (1/7 - 23/7).