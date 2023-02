Lorena Wiebes debuteert in de UAE Tour voor SD Worx: "Meteen voor zo veel mogelijk ritzeges gaan"

Lorena Wiebes maakt weldra haar debuut voor SD Worx. Ze staat meteen ook met heel wat ambities aan de start.

Tussen 2022 en 2023 maakte Lorena Wiebes de overstap van Team DSM naar SD Worx. In de UAE Tour zal ze haar debuut voor SD Worx maken.

"We gaan voor de sprints en verwachten enkele mooie duels", vertelde Wiebes vooraf op een persconferentie. "Hopelijk kunnen we een goede sprinttrein opzetten en we gaan voor zo veel mogelijk ritzeges. We kijken naar een goede ervaring uit."