Arnaud De Lie mikt hoog na hoopvol seizoensbegin, misschien zelfs op Milaan-Sanremo: "Kan een echt doel zijn"

Arnaud De Lie heeft zijn start niet gemist in 2023. Zou hij in koersen als pakweg Milaan-Sanremo ook mee kunnen doen in de debatten? Het toptalent van Lotto-Dstny sluit het niet uit.

Met reeds drie zeges op zak omschrijft de jongeman uit Libramont zijn doelstellingen voor dit jaar. "Ik hoef niet per se meer te winnen dan in 2022, maar ik wil wel graag een grote koers winnen. Ik spreek veel over Gent-Wevelgem of Kuurne-Brussel-Kuurne." Inmiddels weten we dat hij ook de Omloop gaat rijden. En Milaan-Sanremo.

VERRASSINGEN

Wat kan Arnaud De Lie in de Primavera? "Het kan een echt doel zijn, maar dan moet je op je allerbest zijn. Je moet een dag hebben waarop niemand je kan stoppen om met de besten over de top te komen. Daarna heb je een goede afdaling van de Poggio nodig en moet je hopen dat je beneden nog bij de eerste groep zit. Daarna is alles mogelijk. Ik denk dat we al genoeg verrassingen hebben gezien na een koers van 300 kilometer."

Diezelfde wedstrijd heeft ene Caleb Ewan natuurlijk ook al aangekruist. "We zullen zien wat er gebeurt, maar we doen er alles aan om een goede samenwerking met Ewan te hebben. We leggen elkaar geen druk op, maar hebben allebei onze doelen. We hebben allebei de capaciteiten om een goed resultaat te behalen en, waarom niet, te winnen."