José De Cauwer verrast met uitspraak over Remco Evenepoel en Girowinst: "Dat hoeft voor mij niet"

De wereldkampioen rijdt in 2023 de Giro.

Het grote rondedoel van Remco Evenepoel in 2023 is de Giro. Na zijn winst in de Vuelta van vorig jaar en met de regenboogtrui aan zal hij een de grote topfavorieten zijn in de Italiaanse grote ronde.

Maar voor José De Cauwer telt niet alleen de eindzege in de Giro: "Oh, dat hoeft voor mij niet. Drie weken goed doorkomen, laten zien wat hij ons al laten zien heeft. Kan hij de Giro winnen: absoluut ja, zou ik zeggen", zegt De Cauwer in De Afspraak.

"Kon hij wereldkampioen worden na wat hij allemaal al had meegemaakt in Spanje? Dat ging moeilijk worden. Twee minuten. Het is een godenkind", zegt De Cauwer nog.