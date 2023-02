Parcours Dauphiné: weer heel wat klimmen met 3 aankomsten bergop

Het Critérium du Dauphiné heeft het parcours voor 2023 bekendgemaakt. Er zal weer heel wat geklommen moeten worden.

Geen enkele dag is echt vlak. Zo zijn de 1e 2 ritten voor punchers. De ritten naar Chambon-sur-lac en La Chaise-Dieu eindigen ook op een stevige aankomststrook. Rit 3 is de vlakste rit. Op 20 km van de streep is er nog een helling, maar in principe zal de rit naar Le Coteau voor de sprinters zijn.

Op dag 4 volgt een tijdrit. Ook daar moet er geklommen worden. Het gaat al meteen bergop en na een afdaling gaat het de laatste 10 km bijna voortdurend omhoog. Na 31 km ligt de finish in Belmont-de-la-Loire. Rit 5 is opnieuw een geaccidenteerd parcours met enkele beklimmingen in de finale. De aankomst ligt in Salins-les-Bains.

De laatste 3 ritten zulllen over het klassement beslissen. Naar Crest-Voland gaat het in de finale bijna de hele tijd omhoog. Eerst moeten de renners de Col des Aravis overbruggen. Nadien is er de tweetrapsbeklimming naar de finish. De voorlaatste etappe heeft een aankomst boven op de Croix de Fer. Voordien reden de renners al over de Madeleine en de Mollard.

Etape 7⃣ - #Dauphiné 2023



🚩 Porte-de-Savoie - Col de la Croix de Fer 🏁 147,7 km



🤩 2 cols HC avant la plus haute arrivée de l'histoire de l'épreuve !



🤩‍ 2 HC climbs before the highest finish in the history of the race! pic.twitter.com/Xsl7L6b18c February 16, 2023

Op de slotdag gaat het voortdurent bergop en bergaf. In 152 km liggen achtereenvolgens de Côte de Pinet, de Col des Mouilles, de Col du Granier, de Col du Cucheron, Col de Porte en de aankomst op La Bastille (1,8 km aan 14,2%).

Etape 8⃣ - #Dauphiné 2023



🚩 Le Pont-de-Claix - La Bastille @GrenobleAlpes 🏁 152,8 km



🎇 Un festival d'ascensions avant un feu d'artifice à la Bastille !



🎇‍ A festival of climbs before a fireworks display at la Bastille! pic.twitter.com/QglKD56tYN — Critérium du Dauphiné (@dauphine) February 16, 2023

🔎 Montée de la Bastille

📈 1,8km, 14,2%



😱 Une ascension courte mais terriblement raide pour connaitre le vainqueur finale de ce #Dauphiné !



😱 A short but terribly steep climb to find out who will win the 75th Critérium du #Dauphiné! pic.twitter.com/TLwq7GYS7n — Critérium du Dauphiné (@dauphine) February 16, 2023