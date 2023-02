Parijs-Roubaix stelt het parcours voor en wijzigt bij de mannen en vrouwen nauwelijks

Parijs-Roubaix heeft het parcours voor 2023 voorgesteld. Er zijn nauwelijks verrassingen tegenover de voorbije jaren.

Veel kan er tegenover de voorbije jaren ook niet gewijzigd zijn. De start van Parijs-Roubaix ligt nog altijd in Compiègne en nadien gaat het noordwaarts. Vanaf Inchy begint de ellende en wachten de renners 29 kasseistroken. Dat is één minder dan vorig jaar, maar wel nog altijd goed voor 54,5 km aan kasseien.

De laatste 135 km zijn identiek als in 2022. Zo zijn het Bos van Wallers, Mons-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre nog altijd de scherprechter. De laatste kasseistrook is nog altijd de Espace Crupelandt. Na ruim 256 km kennen we de winnaar.

😈 256,6 km featuring 54,5 km of cobbles. Here is the route of #ParisRoubaix 2023. See you in Hell on Sunday April 9.!



😈 256,6 km dont 54,5 de pavés. Voici le parcours de #ParisRoubaix 2023 ! Rendez-vous dans l'Enfer du Nord, le Dimanche 9 Avril ! pic.twitter.com/id8EMBSBUx February 17, 2023

Ook het parcours voor de vrouwen werd bekendgemaakt. De start ligt opnieuw in Denain en dan volgt een tocht van ruim 145 km. Het parcours telt dezelfde 17 kasseistroken als in 2022, goed voor 29,2 km aan kasseien. De vrouwen rijden een dag voor de mannen hun helletocht.