Arnaud De Lie wordt door velen als de topfavoriet in de Omloop Het Nieuwsblad gezien: "Maar er zijn nog veel andere sterke teams"

Arnaud De Lie is zaterdag een van de topfavorieten in de Omloop Het Nieuwsblad. Zelf ziet hij zich niet zo.

In 2023 pakte Arnaud De Lie al 3 zeges. Daardoor besliste hij om ook de Omloop Het Nieuwsblad te rijden. "Ik wil elke sprintkans niet onbenut laten", vertelde hij op een persconferentie voor de wedstrijd. "Ik wil niet zien dat er in Ninove een groep van 50 man voor de overwinning sprint en waar ik bij kon zijn."

Ook start De Lie om andere redenen in de Omloop. Hij wil zo veel mogelijk ervaring opdoen: "Maar ik wil ook elke opportuniteit tijdens de wedstrijd gebruiken om te kunnen winnen. De sprint is een extra wapen, maar daarop teren in een kasseiklassieker is niet de beste tactiek. Zo kan ik bijvoorbeeld bij interessante aanvallen proberen mee te glippen."

Door zijn goede prestaties is De Lie voor velen een van de topfavorieten, maar zelf ziet hij dat niet zo. "Andere ploegen proberen me die druk te geven", bleef hij er kalm onder. "Maar ik zie nog veel andere sterke blokken: UAE en Jumbo-Visma bijvoorbeeld."