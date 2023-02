Geen openingsweekend, maar Julian Alaphilippe zet zijn zinnen duidelijk op één klassieker

Drie koersen heeft Julian Alaphilippe al in de benen dit jaar. In zijn eerste koers, de Trofeo Calvia zat hij mee vooraan en eindigde negende. In zijn andere twee koersen eindigde de tweevoudige wereldkampioen 18de en 43ste.

Alaphilippe kiest ook voor twee wedstrijden in Frankrijk, geen Omloop en KBK dus. Daarna rijdt hij met Strade Bianche, Milaan-Sanremo, E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de klassiekers in de Ardennen.

Alaphilippe maakt duidelijk een doel van de Ronde van Vlaanderen, waar hij in 2020 in de finale ten val kwam na een knal tegen een motor. "Het is een wedstrijd waar ik erg gemotiveerd voor ben en droom van die te kunnen winnen", zegt hij bij Road Code.

"Ik wil op mijn top zijn voor deze wedstrijd en het beste resultaat mogelijk rijden, ook als team", zegt Alaphilippe nog.

It's almost time for the spring classics!



During pre-season we had a chat with @alafpolak1 about his experiences in @RondeVlaanderen.



Alaphilippe starts off his season this weekend in @boucles_classic.



Bon chance, Loulou! pic.twitter.com/ndq7ysH5cW