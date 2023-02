Jasper Philipsen weet niet wat te verwachten in de Omloop Het Nieuwsblad

Jasper Philipsen is de absolute kopman bij Alpecin-Deceuninck in de Omloop Het Nieuwsblad. Alleen weet hij niet wat hij moet verwachten van de Belgische openingskoers.

Voor de Omloop Het Nieuwsblad rekent Alpecin-Deceuninck vooral op Jasper Philipsen. Hij is er de absolute kopman. Opmerkelijk is wel dat hij er zonder wedstrijdritme aan de start zal staan.

Philipsen vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij met een perfecte voorbereiding aan het nieuwe seizoen wou beginnen. Dat zal volgens hem ook het geval zijn. Op training verliep het goed en hij kende geen fysieke ongemakken.

Of Philipsen meteen bij zijn 1e wedstrijd zal winnen, weet hij niet. Het is moeilijk inschatten voor hem. Ook vertelde hij dat je 1e koers winnen sowieso moeilijk is. Volgens hem kunnen maar 1 of 2 renners dat. Winnen in Kuurne-Brussel-Kuurne vindt Philipsen realistischer.