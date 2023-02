En of België een nieuw talent heeft voor de klassiekers! "Supersterk op de Muur, een indrukwekkende dag"

België mag een talent koesteren dat in de klassiekers nog hele mooie dingen gaat doen. "Supersterk, een indrukwekkende dag": Arnaud De Lie mocht zichzelf welverdiende schouderklopjes geven na de Omloop.

De Lie begon ls één van de favorieten, maar de Omloop is nog wel een koers van hoger niveau dan andere overwinnignen die hij behaald heeft. "Een tweede plaats is niet al te slecht voor een jongen van twintig jaar, hé? Ik wilde graag bij de kopgroep blijven, maar Dylan van Baarle had een indrukwekkende dag. Ik ben tevreden met de tweede plaats."

"Ik had zelf ook een indrukwekkende dag", zei De Lie met grote tevredenheid. "Ik was supersterk op de Muur. Om mee te doen vooraan op de Muur, geeft een geweldig gevoel. Soms heb je zo'n dag, dat je duwt op de pedalen en voelt dat het vooruit gaat. Dit was zo'n dag." En dan zeggen dat er eerder in de koers nog die valpartij was, gelukkig zonder erg. "Mijn knie stelt het goed."

ONGELOOFLIJKE EVOLUTIE

Het is al te gek hoe snel het allemaal gegaan is het voorbije jaar voor 'de Stier van Lescheret'. "Vorig jaar keek ik naar de wedstrijd op televisie, dit jaar sta ik op het podium. De evolutie is ongelooflijk. Ik kan mijn prestatie amper geloven, ik ben er wel blij mee."