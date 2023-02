Jumbo-Visma maakt met volle overtuiging strategische keuze: "Dat spreekt voor zich, met Van Aert erbij ander verhaal"

Wel of geen Wout van Aert: het verandert meteen een heel pak voor Jumbo-Visma, de ploeg ook van Tiesj Benoot. In de Omloop blijft Jumbo-Visma één van de teams om in de gaten te houden.

Voor de start in zijn thuishaven verwachtte Benoot een zeer open koers. "Er zijn veel renners die kunnen winnen. Het gaat anders koersen worden, maar daarom niet met minder kans om te winnen", doelde Benoot op het deelnemen als ploeg zonder Wout van Aert.

De verantwoordelijkheid en de verwachtingen, die blijven er wel zijn. "Sinds ik bij Jumbo-Visma rijd, hebben we nog geen enkele koers gereden waarbij we niet als kanshebbers beschreven worden. Daar hebben we ook wel de ploeg voor. We zijn ook niet alleen. Met Wout van Aert erbij, was het vorig jaar een ander verhaal. Nu kunnen we ook naar andere ploegen kijken."

MEERDERE KOPMANNEN

De afwezigheid van Van Aert betekent ook dat Jumbo-Visma met verschillende kaarten kan spelen in de finale en de tegenstand misschien wat meer kan verrassen. "We hebben meerdere kopmannen die kunnen winnen. Ik denk dat we dat ook moeten uitspelen. Dat spreekt voor zich. We gaan niet op één paard wedden."