Wellens spreekt uit of hij kan winnen: "Als Van Aert en Van der Poel aan start staan, nemen hun teams koers in handen"

Ook voor Tim Wellens duikt er een kans op bij afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Dat zij niet meedoen in de Omloop, kan toch wel het initiatief bepalen bij de respectievelijke teams.

"Ik kijk er naar uit. Dit is de eerste belangrijke koers van het seizoen", zei Tim Wellens over de Omloop voor de koers in Gent van start ging. "Een wedstrijd die ik altijd graag rijd. Ik heb vorige week nog gewonnen, ik heb dus de indruk dat de benen goed zijn." Wellens presenteerde zich aan de start niet langer in het Lotto-shirt maar in dat van UAE. "Het is helemaal een ander gevoel."

VRAAGTEKEN

De Omloop heeft voor hem in principe niet al te veel geheimen meer. "De koers begint na 150 kilometer, dat weet iedereen. Natuurlijk is er veel mogelijk. Ik kan vandaag winnen, maar er zijn heel wat kandidaat-winnaars." Wel geen Van Aert of Van der Poel dus. "Als die mannen aan de start staan, weet je dat hun ploegen de koers in handen nemen. Nu is dat meer een vraagteken."

Er zou wind op kop voorspeld worden op de Bosberg. Dat kan er misschien een minder zware finale van maken. "Wind op kop in de laatste vijftig kilometer is niet ideaal. Tegen dan ligt de koers wellicht wel in zijn plooi. Als de verschillen niet zo groot zijn, kan natuurlijk nog wel een grotere groep terugkomen en dan kan het toch nog een sprint worden."