Alpecin-Deceuninck zoekt naar verklaringen voor een tegenvallend Belgisch openingsweekend: "Ontgoochelend"

Alpecin-Deceuninck kwam tijdens het Belgische openingsweekend er niet aan te pas. Hun zegeteller staat in 2023 nog altijd op 0. Christophe Roodhooft zocht verklaringen voor het tegenvallende weekend.

In de Omloop Het Nieuwsblad was er een 33e plaats voor Jasper Philipsen. Een dag later was er een 14e plaats van Kaden Groves in Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat waren de hoogste noteringen voor Alpecin-Deceuninck tijdens het Belgische openingsweekend.

"Zaterdag waren we ronduit slecht", was Christophe Roodhooft eerlijk bij Sporza. "We waren als ploeg niet aanwezig. Misschien mogen we niet te streng zijn omdat we net een hoogtestage er hadden opzitten. Maar onze prestaties waren gewoon ontgoochelend."

Voor zondag was er in Kuurne ook pech mee gemoeid. Jasper Philipsen was bij een valpartij betrokken. "Op een slecht moment haakte de helft van de ploeg in elkaar. Gewoon omdat een renner uit zijn klikpedaal schoot. We hebben nog geprobeerd om Philipsen terug te brengen, maar dat is niet gelukt", aldus Roodhooft.

Al willen ze bij Alpecin-Deceuninck, waar de zegeteller nog altijd op 0 staat, niet panikeren: "We hebben gezien dat Philipsen conditioneel in orde is en volgend weekend komt Mathieu van der Poel er ook weer bij." Ook Gianni Vermeersch zal in de Strade Bianche voor het eerst in actie komen.