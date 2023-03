De zeges brengen Remco Evenepoel en Jumbo-Visma op: sprongen naar voren op de wereldranking

De wereldranking heeft een update gekregen. Er waren na de week ervoor enkele opmerkelijke stijgers.

Tadej Pogacar staat op de wereldranking nog altijd op nummer 1. Hij verloor wel wat punten, maar door zijn marge van meer dan 1000 punten had hij een goede buffer.

Dankzij de UAE Tour heeft Pogacar wel een nieuwe dichtste achtervolger. Remco Evenepoel sprong dankzij zijn eindzege in de UAE Tour over Wout Van Aert die zijn zege in de Omloop Het Nieuwsblad zag wegvallen.

Nog in de top 5 staat Arnaud De Lie. Dankzij zijn 2e plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en zijn 7e plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne verstevigde hij zelfs zijn plaats in de top 5. Hij liep ook in op Jonas Vingegaard die 4e staat.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 5138 punten

2. Remco Evenepoel: 4440,21 punten

3. Wout Van Aert: 4225 punten

4. Jonas Vingegaard: 3124 punten

5. Arnaud De Lie: 2780 punten

6. Pello Bilbao: 2314,14 punten

7. Christophe Laporte: 2203 punten

8. Stefan Küng: 2192 punten

9. Michael Matthews: 2157,67 punten

10. Alexander Kristoff: 2148 punten

© photonews

Bij de ploegen is de top nog altijd dezelfde, maar daarnet onder waren er wel enkele serieuze verschuivingen. Jumbo-Visma was de ploeg van het weekend met winst in de Omloop en Kuurne en dat zorgde voor heel wat UCI-punten. Ze sprongen zo van plaats 24 naar 6. Zo staan ze comfortabel in de top 10, waar Intermarché-Circus-Wanty nog altijd 2e staat. Soudal Quick-Step bleef 4e, terwijl Lotto Dstny naar plaats 9 zakte.