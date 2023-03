Niki Terpstra strooit voor Jumbo-Visma opnieuw met lof, maar waarschuwt de ploeg ook

Niki Terpstra heeft met grote ogen tijdens het Belgische openingsweekend naar Jumbo-Visma gekeken. Zo strooit hij opnieuw met lof, maar daarnaast wil hij de ploeg ook waarschuwen.

Jumbo-Visma pakte met Dylan van Baarle in de Omloop Het Nieuwsblad en Tiesj Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne de dubbel. Niki Terpstra keek met veel bewondering naar hen. Voor het weekend had hij al lof voor de ploeg over de werking en deze keer strooide hij ook over het sportieve luik lof.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Terpstra dat het team die 2 koersen goed had voorbereid en dat hun aanpak om weinig te koersen, werkt. Daarnaast bewees Jumbo-Visma ook dat ze een sterke ploeg hebben, vooral dan in de breedte. Volgens Terpstra is hun taakverdeling voor iedereen helder en staat de ploeg voor duidelijkheid.

Terpstra wil de ploeg er wel op wijzen dat ze de concurrentie niet mogen onderschatten, want als alle toppers straks aan de start staan, zal je nog een andere koers krijgen. Ook moet Jumbo-Visma opletten dat andere renners binnen de ploeg hun kansen gaan ruiken. De rolverdeling blijft binnen de ploeg heel belangrijk.