Arnaud De Lie moet het in Parijs-Nice zonder een belangrijke pion stellen

Na het Belgische openingsweekend richt Arnaud De Lie zich nu op de Franse rittenkoers. Dat zal hij echter zonder zijn lead-out moeten doen.

Zijn eerste deelname in het Belgische openingsweekend was zeker een succes voor Arnaud De Lie. Hij werd tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Komende zondag start De Lie in Parijs-Nice voor het eerst in een rittenkoers in de WorldTour. Daar krijgt De Lie vooral in de eerste twee ritten een kans om te sprinten.

Dat zal De Lie dan wel moeten doen zonder lead-out Jasper De Buyst stellen, dat meldt HLN. De Buyst viel in de Omloop en liep daarbij een breukje in zijn neus en een lichte hersenschudding op.