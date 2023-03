📷 Traditie gaat overboord: dit is de nieuwe groene trui die opvolger van Wout van Aert krijgt in de Tour

Wout van Aert pakte vorig jaar zowel in Parijs-Nice, de Dauphiné als in de Tour de groene trui mee naar huis. Maar die trui ondergaat dit jaar een metamorfose.

De groene trui is al jaren een begrip in het peloton. De trui is na de gele trui misschien wel de belangrijkste in de Tour en veel renners dromen er dan ook van om hem ooit mee naar huis te nemen.

Wout van Aert deed dat vorig jaar, Peter Sagan deed het zeven keer na elkaar. Maar het typerende groen wordt dit jaar vervangen door een donkerder groen, dat meldt Velopack. Dat komt door een verandering van logo en kleuren van hoofdsponsor Skoda.

De mouwen zijn wel nog altijd in een licht groen kleur, maar de rest van de trui is veel donkerder dan voorheen. Het wordt dus even wennen aan de nieuwe groene trui, die zondag voor het eerst wordt uitgedeeld in Parijs-Nice.

Ook in het Critérium du Dauphiné (4-11 juni) en de Tour de France (1-23 juli) zal de nieuwe groene trui zijn intrede doen.