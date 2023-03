Lotto Dstny moet sleutelen aan zijn selectie voor de Strade Bianche

Lotto Dstny heeft zijn selectie voor de Strade Bianche klaar. Al moest het daarvoor wel sleutelen.

Normaal gezien zou Lennert Van Eetvelt in de Strade Bianche starten, maar hij heeft last van een blessure aan de bilspier. Zo startte Van Eetvelt woensdag al niet in de Trofeo Laigueglia.

Van Eetvelt keerde terug naar België waar hij verder zal onderzocht worden. Dat is een domper voor de jonge Belg, want hij startte in zijn neoprofjaar sterk en behaalde al podiumplaatsen in de Challenge Mallorca. Wanneer hij terug in competitie zou terugkeren is nog niet duidelijk. Mogelijk komt ook de Ronde van Catalonië (20-26 maart) te vroeg.

Zo moest Lotto Dstny aan zijn selectie voor de Strade Bianche sleutelen. Eduardo Sepúlveda zal Van Eetvelt vervangen.