Mathieu van der Poel kende "vlekkeloze voorbereiding", maar zaait toch nog twijfel over vorm

Mathieu van der Poel staat zaterdag in de Strade Bianche voor het eerst dit jaar aan de start van een wegkoers. De Nederlander won koers in 2021 al eens.

Na zijn wereldtitel veldrijden trok Mathieu van der Poel even op vakantie om daarna op stage te gaan in het hoogtehotel in Denia. "De rustperiode was kort, voor ik het wist was ik opnieuw aan het trainen voor mijn wegcampagne", zegt hij in een video van zijn ploeg.

"Die stage verliep vlekkeloos. Ik heb alles perfect kunnen afwerken wat ik wou doen op trainingskamp en daar ben ik heel blij mee", zegt Van der Poel nog. Hij lijkt dus klaar om meteen te knallen in zijn eerste koers.

Nog niet meteen super?

Toch houdt Van der Poel nog wat voorbehoud. "Ik weet wel dat ik altijd nog wat competitie nodig heb om echt super te zijn. Dat is altijd zo geweest." Maar statistieken tonen aan dat Van der Poel gemiddeld iets minder dan 3 wedstrijden nodig heeft om te winnen.

Alpecin-Deceuninck won nog niet in 2023, als enige WorldTour-team. Maar extra druk bezorgt dat Van der Poel. "Neen zeker niet, ik voel geen extra druk omdat de ploeg nog niet gewonnen heeft. Ik voel niet zo rap druk en dat is nu niet anders."