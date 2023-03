Lotte Kopecky verklaart de 'Nationale-steek-alles-in-de-fik-dag' in de Omloop Het Nieuwsblad

Bij SD Worx spreken ze van de 'Nationale-steek-alles-in-de-fik-dag'. In de Omloop Het Nieuwsblad dook dat voor het eerst op.

Het was opmerkelijk na de zege van Lotte Kopecky in de Omloop Het Nieuwsblad. Kopecky en ploegleider Lars Boom spraken allebei over de 'Nationale-steek-alles-in-de-fik-dag'.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Kopecky dat dat geen codewoord is, maar dat dat refereert naar een stage in Spanje. Ze kwam samen met Demi Vollering overal brandend houtafval tegen en Vollering vroeg zich luidop af of het misschien 'Nationale-steek-alles-in-de-fik-dag' was.

Kopecky antwoordde daarop dat die dag een week later tijdens de Omloop zou zijn. Achteraf spraken ze af dat de ploeg bij een zege in de Omloop de 'Nationale-steek-alles-in-de-fik-dag' tijdens de intervieuws zou vermelden.

Een week later is er al de Strade Bianche, waar Kopecky de titelverdedigster is. Wordt dat ook een 'Nationale-steek-alles-in-de-fik-dag'? Kopecky reageerde daar kort op: dat is wel de bedoeling.