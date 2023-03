Pech voor Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma: de ploeg moet nog in laatste instantie aan de selectie voor Parijs-Nice sleutelen

Jumbo-Visma heeft in laatste instantie nog aan zijn selectie voor Parijs-Nice moeten sleutelen. Christophe Laporte heeft door ziekte moeten afhaken.

Normaal gezien was Christophe Laporte voor Parijs-Nice voorzien, maar hij moest in laatste instantie afhaken. Hij is ziek. Voor Jumbo-Visma is dat een aderlating. Hij was een belangrijke pion voor sprinter Olav Kooij en voor de klassementsambities van Jonas Vingegaard.

"Hij is een van de besten van de wereld om een sprint aan te trekken", vertelde Kooij in een voorbeschouwing op de website van het team. "Maar de ploeg kent gelukkig genoeg sterke renners om mij te piloteren."

Voor de klassementsambities weet Kooij wat de ploeg moet doen: "In de ploegentijdrit moeten we als ploeg goed voor de dag komen. Het klassement is naast de ritzeges ook een absoluut hoofddoel."

De selectie bestaat naast Kooij en Vingegaard ook uit Edoardo Affini, Nathan Van Hooydonck, Jan Tratnik, Tobias Foss en Rohan Dennis.