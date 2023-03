Vingegaard en Jumbo-Visma niet bang van experimentele ploegentijdrit in Parijs-Nice: "Dit is meer sensatie"

In Parijs-Nice staat dinsdag een experimentele ploegentijdrit op het programma. Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma moeten als een achterstand goedmaken op Tadej Pogačar.

Tadej Pogačar pakte de voorbije twee dagen al twee keer zes seconden bonificatie en heeft zo al een voorsprong van twaalf seconden op Jonas Vingegaard. Toch zijn ze bij Jumbo-Visma niet bang van de ploegentijdrit.

Door de veranderde regels, waarbij de tijd van de eerste renner telt, is het uitkijken naar de tactiek van de ploegen. Bij Jumbo-Visma verwachten ze er niet heel veel van, ook door het parcours, dat zo goed als vlak is.

Niet bang van Pogačar

"Ik denk alleen dat het voor deze ploegentijdrit geen grote meerwaarde is. Dit is meer sensatie. Had er een klim ingezeten, dan komt er heel veel tactiek bij kijken", zegt Grischa Niermann bij Wielerflits.

"Als Pogačar zo veel beter is dan de rest en zij zijn wiel niet meer kunnen houden in de laatste kilometers, dan is het natuurlijk zinvol om hem te lanceren en die laatste kilometers alleen te laten rijden", zegt Niermann nog. Van tactiek zal dus niet veel sprake zijn denkt Niermann.