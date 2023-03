Groot aandeel voor Van Aert in opvallend plan van ploeg: "Als je Wout en Dylan hebt, maakt dat het iets makkelijker"

Wout van Aert zit niet bepaald stil. Vooraleer te sprinten, had hij een groot aandeel in het plan van zijn ploeg Jumbo-Visma tijdens rit 3 in Tirreno-Adriatico.

Dat verklaarde Tiesj Benoot alvast aan VTM Nieuws. Jumbo-Visma probeerde om via een putsch voor een breuk te zorgen in het peloton. Benoot was wel blij dat de ploeg voor zulk werk op zo'n sterke bezetting kan rekenen in Tirreno-Adriatico. "Als je Wout van Aert en Dylan van Baarle hebt om het op de kant te trekken, maakt dat het leven iets gemakkelijker."

VOOR KLASSEMENT

Uiteindelijk waren de inspanningen wel tevergeefs. "Het stuk was iets te kort om een voldoende grote voorsprong uit te bouwen om in de tegenwind stand te houden. De mannen van Ineos reden ook niet mee vol door, had ik het gevoel. Doel 1 was om voor het klassement een verschil te maken. Als je dan de rit kunt winnen, laat je dat niet liggen, maar het initiële doel was om tijd te nemen."

Van Aert deed aan de streep nog mee, al was het scherpe er wel wat af. Het werd plek 6 voor hem aan de aankomst in Foligno. "Wout heeft nog meegesprint. Ik rijd zelf nog lek in de laatste drie kilometer. Gelukkig gebeurde dat niet voordien."