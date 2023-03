Primož Roglič en Jumbo-Visma moesten snel schakelen na de val van Wout van Aert: "Ik had geluk"

Primož Roglič heeft in Tirreno-Adriatico zijn eerste zege van het seizoen gepakt. Op de slotklim naar Tortoreto was de Sloveen de sterkste.

Primož Roglič was normaal niet voorzien voor Tirreno-Adriatico, maar werd toch nog aan de selectie toegevoegd. Na zijn val in de Vuelta en de daaropvolgende schouderoperatie, koerste Roglič bijna een half jaar niet.

Maar met zijn vorm lijkt nu al alles in orde bij Roglič. Toch was de Sloveen niet plan nummer één voor Jumbo-Visma in de vierde rit, dat eigenlijk rekende op Wout van Aert. Maar Van Aert viel in het slot en werd plots alles op Roglič gezet.

Snel schakelen na val Van Aert

"Ons plan was om voor een goed resultaat te gaan. Ik was niet het eerste plan. We zouden voor Wout gaan, maar hij had pech. Ik had het geluk dat ik net wat meer naar links zat en de val kon voorkomen. We moesten het plan snel aanpassen en er aan het einde vol voor gaan", zei Roglič in het flashinterview.

Voor Roglič is het de eerste zege sinds de vierde rit in de Vuelta vorig jaar. "Het is altijd fijn om te winnen. Het is fantastisch om te zien hoe ik hersteld ben. We hebben hard gewerkt. Ik heb veel opofferingen moeten doen, samen met mijn familie en alle mensen rondom me", zei de Sloveen nog.