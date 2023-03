Renner van Intermarché-Circus-Wanty moet in de Tirreno-Adriatico opgeven

Loïc Vliegen heeft in de Tirreno-Adriatico opgegeven. Hij had wellicht nog last van een coronabesmetting

In de Tirreno-Adriatico had Vliegen voor de 5e etappe een gesprek met Sporza. Daarin liet hij weten dat hij corona heeft gehad. "De voorbije weken was ik ziek, want 3 weken geleden had ik een coronabesmetting. Daardoor is mijn vorm nog niet zo goed, maar ik ben hier om in de klassiekers in vorm te geraken", vertelde de Belg.

Mogelijk heeft Vliegen nog last van die coronabesmetting gehad. Hij gaf op in de finale. Zo moet Intermarché-Circus-Wanty het met een mannetje minder doen.

Tijdens zijn gesprek had Vliegen het ook over Biniam Girmay: "Hij moet nog wat aan zijn conditie werken. Spurten kan hij, maar de zware klimmen zijn voorlopig het probleem. De Tirreno-Adriatico heeft hij nu nodig om zijn conditie aan te scherpen."