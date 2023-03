Roglič houdt woord na zijn overwinning in Tirreno-Adriatico: "Dat was de afspraak"

Het was één van de gespreksonderwerpen in Tirreno-Adriatico, het beenhaar van Primož Roglič. Maar de Sloveen gaat het na zijn ritzege er nu toch afhalen.

Als enige van de 174 renners in Tirreno-Adriatico stond Primož Roglič met ongeschoren benen aan de start. Ook in de vierde rit, die hij won, had Roglič nog haar op zijn benen staan.

Maar dat gaat er nu toch af. "Als ik zou winnen, zou ik mijn beenhaar eraf halen. Dus nu kan ik ze scheren, dat was de afspraak. Ik moet de rotzooi opruimen", zei Roglič bij onder meer In de Leiderstrui.

Geen antwoord op Pogačar en Vingegaard

Terwijl Roglič in Tirreno-Adriatico rijdt, zitten Pogačar en zijn ploegmaat Vingegaard in Parijs-Nice. Hij toont dan ook dat hij weer helemaal terug lijkt te zijn en zich nog kan meten met de wereldtop.

"Dit is geen antwoord op Pogačar of Vingegaard in Parijs-Nice, maar het is wel mooi om mijn werk na de blessure uitbetaald te zien worden en dat ik nog altijd met de beste renners mee kan doen", zei de Sloveen nog.