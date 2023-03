🎥 Julian Alaphilippe doet twee keer opmerkelijk gebaar richting Wout van Aert in Tirreno-Adriatico

Op zo'n 40 kilometer van de streep trok Jumbo-Visma stevig door in de voorlaatste ronde van de zesde etappe. Eerst deden Benoot en Valter hun werk, daarna was het aan Wout van Aert.

Van Aert trok stevig door en dat was niet naar wens van Julian Alaphilippe. Die stuurde uit en maakte een wegwerpgebaar. De Fransman haakte toch nog aan en volgde de groep met de favorieten.

Op een volgende strook bergop zette Van Aert zich weer op kop. Alaphilippe ging naast Van Aert rijden, keek even naar hem en schudde dan met zijn hoofd. Waarschijnlijk van ongeloof.

Alaphilippe eindigde uiteindelijk op plek 14, op 22 seconden van winnaar Roglic. Van Aert werd tiende, op 20 seconden van zijn ploegmaat.

Het wegwerpgebaar en de blik van Alaphilippe richting Van Aert

Alaphilippe staring at WVA and then shaking his head. "Damn, this guy is unreal." #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/0yHJpnCHuB