De koersorganisatoren houden eindelijk meer rekening met de weersomstandigheden, maar er is nog ruimte voor verbetering

Het was vrijdag het topic in de koers: de weersomstandigheden beslisten over koersen of niet. Organisaties grepen in, maar het was niet overal even verantwoord.

In Parijs-Nice kregen ze over het parcours te maken met rukwinden tot wel 130 km per uur. Eerst korte organisator ASO de etappe tot 80 km in. Nadien herzag het zijn beslissing en annuleerde het de etappe volledig. Er lagen omgewaaide bomen op het parcours en de ASO wou de veiligheid van de renners garanderen.

Een meer dan logische zaak. De veiligheid van de renners moet altijd primeren. Velen hebben thuis een gezin en niemand zou graag horen dat er met hun gezinslid iets ernstigs is gebeurd. Ook zijn de renners nog jong en na hun carrière hebben ze nog vele jaren om verder van hun leven te genieten. Het zou gewoon jammer zijn dat dat wegvalt omdat een organisatie per se een koers in gevaarlijke omstandigheden wou laten doorgaan.

PUNTEN GESCOORD

Op die manier heeft Parijs-Nice en organisator ASO goede punten gescoord. Al kan dat van niet iedereen gezegd worden. In de Tirreno-Adriatico stond er ook heel wat wind. De etappe werd wel ingekort, maar dat was enkel voor de laatste 2,4 km van de slotklim. De rest werd behouden.

Onder meer Tiesj Benoot vertelde het na de etappe aan de pers. Het was een beetje gevaarlijk. Her en der viel een renner door een windstoot. Gelukkig waren er geen erge blessures, maar je zou maar een zware blessure oplopen. Dan kan je mogelijk de rest van je voorjaar vergeten.

De Tirreno-Adriatico had er beter aan gedaan om de rit nog meer in te korten of zelfs het voorbeeld van Parijs-Nice te volgen: de etappe annuleren. Ook hier had de veiligheid van de renners moeten geprimeerd hebben.

SNEEUW

Ook in Noord-Nederland dachten ze aan de veiligheid van de rensters. Zij stonden aan de start van de Drentse Acht. Die wedstrijd was eerst nog ingekort en de rensters waren effectief vertrokken, maar dan begon de neerslag sneeuw te worden. De organisatie besliste meteen om de koers stop te zetten. Een valpartij over een ijsplek kon snel gebeurd zijn.

In het verleden is het al anders geweest. In 2020 was er bijvoorbeeld een Strade Bianche bij 40 graden. Het was al vreemd om die wedstrijd na corona in het midden van de zomer te plannen, want elk jaar warmt het Toscaanse binnenland tijdens die periode stevig op. Het had beter geweest om toen een andere datum gekozen te hebben.

WEERPROTOCOL

Ook werd er in het verleden in de sneeuw vaak nog doorgekoerst. Zo was er de editie van Milaan-San Remo in 2013. Op de Turchino lag er toen een sneeuwlaag. Toch reden de renners richting de top. Gelukkig werd de afdaling wel geneutraliseerd, maar er had al sneller kunnen ingegrepen worden.

Enkele jaren geleden werd er nauwelijks nog rekening gehouden met de weersomstandigheden. Er was wel al een weerprotocol, maar dat werd niet altijd toegepast. Daarom zijn de beslissingen in Parijs-Nice en de Drentse Acht goed. De veiligheid primeerde en dat is wat de renners, ploegen en supporters graag zien.