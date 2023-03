Groene trui geeft op in Parijs-Nice, Jumbo-Visma verliest Van Baarle in Tirreno-Adriatico

In het slotweekend van Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico regent het opgaves. Een overzicht van de belangrijkste.

Parijs-Nice

In de Franse rittenkoers heeft groene trui Mads Pedersen er in de voorlaatste etappe de brui aan gegeven. De Deen kampt met een verkoudheid. Sprinters De Lie en Bennett gaven er vooraf al de brui aan en ook Schachmann kampte met een verkoudheid en startte niet.

In de etappe vielen Thomas De Gendt en klassementsrenner Skjelmose op hetzelfde moment. De Gendt verklaarde achteraf dat hij het achterwiel van iemand had aangetikt en zo enkele renners meenam in zijn val. Zowel De Gendt als Skjelmose gaven op.

Ook Michael Matthews en Kasper Asgreen gaven onder weg op.

Tirreno-Adriatico

In Tirreno-Adriatico verloor Jumbo-Visma Omloop-winnaar Dylan van Baarle. De Nederlander stapte af door "fysiek ongemak" volgens zijn ploeg. Wat er preceis aan de hand is, is niet meteen duidelijk.