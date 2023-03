"Leuk dat Philipsen mij vertrouwen geeft": Van der Poel geniet van taak in Tirreno en fileert niveau met oog op Sanremo

Na zijn prima werk voor Philipsen in de Tirreno lonkt voor Mathieu van der Poel nu Milaan-Sanremo. Zit de Nederlander al voldoende in vorm om de Primavera te winnen?

In elk geval trekt VDP daar naartoe met een opsteker, na ritwinst voor Philipsen op de laatste dag van de Tirreno. "Het ging eigenlijk weer zoals we besproken hadden. Na die laatste chicane moesten we op kop zitten.Net zoals bij de eerste keer dat we wonnen, was het leuk dat Jasper Philipsen mij dat vertrouwen geeft", klonk het bij Sporza.

"Ik ben vaste lead-out van Jasper nu", lacht Van der Poel. "Ik denk dat hij net een beetje mijn wiel kwijtgeraakte in de chicane. Dat kon ik nog wel wat herstellen. Ik kon lang genoeg het tempo hoog houden, zodat hij weer zijn ding kon doen. Het is heel leuk om hieraan mee te werken."

NIET TE VEEL ZORGEN

Hoe analyseert Van der Poel zijn eigen niveau? "Het is een beetje apart. Ik heb soms het gevoel dat ik tekort kom, maar in zo'n sprint kan ik mij heel goed plaatsen en naar voren rijden als ik wil. Ik ga dat als het positieve meenemen uit de Tirreno. Als je dit op het einde nog kunt, is het niet dat je slecht bent. Ik maak me niet te veel zorgen."