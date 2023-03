Na zijn 2e plaats in Milaan-San Remo: bij Filippo Ganna dromen ze van meer en "de 2e plaats dient als brandstof voor de toekomst"

Filippo Ganna pakte in Milaan-San Remo de 2e plaats. In zijn entourage doet dat resultaat hen van meer dromen.

Het was de 1e keer dat Filippo Ganna als kopman in een grote klassieker aan de start stond. "Hij was zeker aanwezig", vertelde zijn trainer Dario Cioni aan La Gazzetta dello Sport.

Die aanwezigheid resulteerde in een 2e plaats voor Ganna in Milaan-San Remo. "Die 2e plaats kan als extra brandstof voor de toekomst dienen", ging Cioni verder. "De volgende keer heeft hij niet de twijfel om Mathieu van der Poel te volgen. Het was immers de 1e keer dat Ganna tegen de reuzen voor de overwinning vocht."

Ganna zal ook nog Parijs-Roubaix rijden en bij zijn entourage beginnen ze van meer te dromen. "Waarom zou hij die koers niet kunnen winnen? Het resultaat was een belangrijke stap daarin en hij rijdt goed over de kasseien", is Cioni overtuigd.