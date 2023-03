De sprint tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel was meer dan een strijd voor een WorldTour-zege

De openingsrit in de Ronde van Catalonië is op een sprint geëindigd. Het werd meteen een prestigesprintje tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel.

In de laatste hectometers was het een ware strijd. Primoz Roglic en Ilan Van Wilder zetten aan, maar dan zette Roglic zijn 2e versnelling in en snelde hij weg. Uit de achtergrond kwam nog Remco Evenepoel. Hij reed een indrukwekkende sprint en strandde uiteindelijk op enkele centimeters van de zege. Roglic won het 1e duel met Evenepoel.

Achteraf verklaarde Remco Evenepoel dat hij meesprintte omdat hij goede benen had en omdat het nog altijd om een WorldTour-zege ging. Daarom ging hij nog tot het uiterste. Al zal er waarschijnlijk nog wat anders meegespeeld hebben.

Roglic en Evenepoel zijn elkaars concurrenten voor de eindzege in de Ronde van Catalonië. In dat sprintje kon je zo een 1e mentale tik uitdelen, om zo al een 1e stap richting de eindzege te zetten en te tonen dat hij de beste is. Op dat vlak heeft Roglic al een streepje voor.

Maar er is ook het latere doel. Het doel van de Giro. Je wil daar met zoveel mogelijk vertrouwen aan de start staan en dan wil je zoveel mogelijk van die duels winnen. De komende week zullen er nog een aantal in Catalonië zijn. Beide renners zullen daar telkens tot het uiterste willen gaan om te voorkomen dat de andere zou winnen. Al zullen ze dat zelf niet meteen toegeven.