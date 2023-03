Het seizoen voor Alpecin-Deceuninck lijkt definitief begonnen

Alpecin-Deceuninck was afgelopen zaterdag de ploeg van het weekend. Al zag het er eerder dit seizoen nog anders uit.

In het begin van het seizoen reed Alpecin-Deceuninck in het peloton. Op een paar occasionele ereplaatsen na viel de ploeg vooral door zijn anonimiteit op. Het leverde hen een plaats net binnen de top 40 van de UCI-ranking op.

Al was er wel een goede reden voor dat gebrek aan goede resultaten. Er werd ervoor gekozen om veel van hun toppers het seizoen later te beginnen. Zo begonnen Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch hun seizoen pas in de Omloop Het Nieuwsblad. Mathieu van der Poel wachtte nog een week extra en startte zijn seizoen in de Strade Bianche.

MIDDELPUNT

Ondertussen zijn we een paar weken verder en Alpecin-Deceuninck stond afgelopen zaterdag in het middelpunt van de belangstelling. Mathieu van der Poel won namelijk op een indrukwekkende wijze Milaan-San Remo en met Sören Kragh Andersen had de ploeg nog iemand in de top 5.

Een week eerder was de ploeg ook al succesvol, want met Philipsen won het 2 ritten in de Tirreno-Adriatico. Verder waren er ook dichte ereplaatsen in Nokere Koerse, de GP de Denain en de Bredene Koksijde Classic. Zo waren de afgelopen 2 weken zeer succesvol voor Alpecin-Deceuninck.

© photonews

Je ziet dat ook aan de UCI-ranking. 2 weken eerder stonden ze nog 33e met 242 punten. Na de successen in onder meer La Primavera staan ze met 2082 punten 13e. Dat is bijna een vernegenvoudiging.

Het is duidelijk dat het seizoen van Alpecin-Deceuninck nu definitief lijkt begonnen te zijn. De toekomst zal dat nog verder uitwijzen, maar met de huidige vorm van Philipsen en van der Poel moet dat wel lukken.