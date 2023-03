Zware Brugge-De Panne hakte er in bij Lampaert, die keuzes moet maken: "Met pijn in het hart"

Yves Lampaert werd in de Classic Brugge-De Panne derde. Maar de vele wind en regen in die wedstrijd hakte er wel in.

Lampaert zat in het slot mee in een vlucht met de sprinter Philipsen en Kooij en aansluitend ook nog Frison. "Toen we dat binnenbaantje insloegen en Philipsen ging, hadden we met z'n tweeën mee moeten zijn", zegt Lampaert bij HLN.

Maar Brugge-De Panne hakte er ook stevig in bij Lampaert. "Goh, het was hard. Volle bak gekoerst. En in zó'n weer, vint!" En dus moeten er keuzes gemaakt worden in het programma.

Keuzes maken

Dwars door Vlaanderen, de wedstrijd die hij in 2017 en 2018 won, rijdt hij namelijk niet. "Met pijn in het hart", zegt Lampaert. Maar hij vreest dat hij anders te veel wedstrijden zal rijden in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Want Lampaert moest in Brugge-De Panne invallen voor de zieke Pedersen en rijdt vrijdag de E3 en zondag Gent-Wevelgem. "De toppers doen het ook, hé. Keuzes maken. Om frisheid te kweken. En 100% te kunnen zijn in de wedstrijden waarin ze wél van start gaan."