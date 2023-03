📷 Mark Cavendish stopte in de E3 op de Taaienberg voor een praatje met een oude bekende

Het is nog niet het seizoen van Mark Cavendish. In de E3 Saxo Classic stopte hij op de Taaienberg zelfs voor een praatje.

Na zijn tweede vertrek bij de ploeg van Patrick Lefevere lijkt het opnieuw niet zo goed te lopen voor Mark Cavendish bij Astana. De Brit stond zelfs aan de start van de E3 Saxo Classic.

Niet meteen een wedstrijd waarin Cavendish kans maakt om te winnen. Hij startte voor het eerst sinds 2007 in de E3 en reed die net als bij zijn eerste deelname niet uit. Op de Taaienberg, op 80 kilometer van het einde, was het al over voor Cavendish.

Cavendish stopte dan maar voor een praatje met Tom Boonen, die daar langs de kant stond. Boonen kan ook wel 'Mister Taaienberg' genoemd worden, want telkens daar brak Boonen de wedstrijd open in de E3. Er staat sinds kort zelfs een standbeeld van zijn benen boven op de Taaienberg.