📷 Prachtig toch! Wout van Aert bezorgt een jonge fan de dag van zijn leven

Voor een jonge fan van Wout van Aert kon de dag al niet meer stuk, ook al was die nog maar net begonnen. Een foto met zijn wielerheld was waar het jongetje van droomde.

Bij de ploegenvoorstelling voor aanvang van Gent-Wevelgem viel meteen het kartonnen bord op dat de jonge Otis mee naar de koers had genomen. De tekst op het kartonnen bord was duidelijk. 'Wout, mag ik een foto? Aub. Groetjes, Otis.'

En jawel, hoor. Wanneer het dan de beurt was aan Jumbo-Visma en Wout van Aert om voorgesteld te worden, werd ook Otis op het podium gehaald. Lachende gezichten bij zowel het idool als de supporter. Vervolgens werden de verhoopte foto's gemaakt: kiekjes die nog lang zullen meegaan.

Een foto én een korte ontmoeting: Wout van Aert had weer iemand heel gelukkig gemaakt. Wanneer Otis dan gevraagd werd naar een pronostiek voor Gent-Wevelgem, tipte hij uiteraard Wout als potentiële winnaar. Een kenner, want enkel door een afspraak met Laporte kwam Van Aert pas als tweede over de streep.