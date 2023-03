Gerben Thijssen wordt verrassend geklopt in Frankrijk, Ier Healy opnieuw aan het feest in Italië

Gerben Thijssen heeft net geen derde zege van het seizoen gepakt, hij verloor nipt de sprint van de Ierse kampioen Townsend. En ook in Italië was een Ier aan het feest.

Er was niet alleen Gent-Wevelgem, maar ook onder meer in Frankrijk en Italië werd er gekoerst. In Frankrijk was er de La Roue Tourangelle, waar onder meer Gerben Thijssen aan de start stond.

Uiteindelijk kwam alles weer samen en werd er gesprint. Het werd een sprint van stervende zwanen en Thijssen werd verrassend geklopt door de Ierse kampioen Rory Townsend. Timothy Dupont werd zesde.

Results powered by FirstCycling.com

In Italië werd de GP Industria & Artigianato gereden. De Ier Ben Healy heeft die wedstrijd na een solo van 15 kilometer. Healy kwam solo aan en pakte zijn tweede zege van de week.

De Ier won ook al de derde etappe in de Coppi e Bartali en werd daar ook derde in het eindklassement. De Eritreeër werd Ghebreigzabhier, de Brit Mark Stewart pakte plek drie.

Results powered by FirstCycling.com