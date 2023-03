Greg Van Avermaet heeft een glasheldere mening over de herkenbare kritiek op Wout van Aert

Er is iets herkenbaar aan de situatie van Wout van Aert. Toch in de ogen van Greg Van Avermaet, die natuurlijk al jaren om moet gaan met de druk die bij de klassiekers komt kijken.

Dat is inmiddels wel een pak minder. Van Avermaet was nog niet volledig hersteld van ziekte en kon hierdoor de E3 Saxo Classic ook niet uitrijden. Hopen op beterschap de volgende koersen. Ondertussen heeft hij ook wel opgemerkt dat Wout van Aert volgens sommige analisten de Ronde of Parijs-Roubaix 'moet' winnen.

"Ik moet juist niks", zegt Van Aert hierover. Van Avermaet kan hem wel begrijpen. "Soms is dat wel frustrerend, als je wel nog goed presteert en al vrij veel dingen hebt bereikt. Dat Van Aert vanwege die ene wedstrijd dan enige kritiek krijgt, vind ik een beetje eigenaardig."

ZOALS BIJ VAN AVERMAET IN 2019

Het is best herkenbaar voor Greg Van Avermaet. "Ik heb dat ook gehad in 2019. Ik had in verschillende wedstrijden top tien gereden. Toen was over mij ook de teneur dat het slecht was. Terwijl ik eigenlijk zo'n jaar nog eens zou willen meemaken."

"Het ligt aan het perspectief", stelt de Belg van AG2R Citroën. "Dat zeg ik ook tegen die mannen die echt goed zijn: je moet er echt van genieten. Natuurlijk wil iedereen winnen, maar als je de finale kunt kleuren, is dat als renner al heel mooi. Het is gewoon leuk om de koers te kunnen maken."