Opvallende keuze met oog op de Ronde: Wout van Aert verklaart waarom hij absoluut Gent-Wevelgem wil rijden

De zege van Wout van Aert in de E3 is veelbelovend voor de Ronde. Maar eerst komt Gent-Wevelgem er aan deze zondag.

Van Aert heeft Gent-Wevelgem al op zijn palmares staan en heeft nu ook al voor de tweede keer E3 beet. Is het dan niet beter om de wedstrijd van dit weekend over te slaan en al volop toe te leven naar de Ronde? "Ik hou enorm van de koers in Gent-Wevelgem", blijft Van Aert bij zijn oorspronkelijke plan om ook zondag te starten.

SPECIALE KLASSIEKER

"Het is een speciale klassieker, op enigszins ander terrein dan de andere klassiekers. Je hebt er ook kans op waaiers. Het is opnieuw een kans om mezelf te tonen en om te proberen met de ploeg de koers te winnen", is de verklaring van Van Aert.

Bovendien hoeft dat geen enkel probleem te zijn richting Vlaanderens Mooiste. "Nadien is er tijd genoeg om de bladzijde om te draaien en mij voor te bereiden op de Ronde van Vlaanderen. Ik heb tot op dit moment ook nog niet al te veel gekoerst. Het kan mij dus alleen maar beter maken."