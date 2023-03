Patrick Lefevere stelt zijn troepen nog eens op scherp voor Gent-Wevelgem: "De excuses zijn op"

Voor Soudal-Quick Step is Gent-Wevelgem een nieuwe kans om hun voorjaar goed te maken. Want onder meer in de Classic Brugge-De Panne en de E3 Saxo Classic liep er heel wat mis voor de ploeg van Patrick Lefevere.

Yves Lampaert eindigde als 16de als eerst van de ploeg, Asgreen en Alaphilippe kwamen er niet aan te pas. "Ik heb gezegd dat het slecht was. Iedereen heeft zijn eigen excuses, maar op een bepaald moment zijn de excuses op. Er kan eens één op zeven slecht zijn, maar niet allemaal", zegt Lefevere bij HLN.

"Er is ook voor alles een uitleg, maar oké, we zouden toch opgewarmd moeten zijn na De Panne. Dat was niet slecht, maar we begingen tactisch een vergissinkje. Maar vrijdag (E3, red.) was het echt niets, hé"

"Nu is het Gent-Wevelgem, een andere koers. We hebben ook Tim Merlier mee, en als back-up-sprinter Fabio Jakobsen voor als er iets zou gebeuren met Tim. We zien wel", zei Lefevere nog.

Twee jaar geleden wel nog succesvol

Dat het zo lang duurt voor Soudal-Quick Step er aan te pas komt in het voorjaar doet Lefevere geen pijn. "Als je logisch nadenkt, en schijnbaar kunnen niet veel mensen dat niet meer, zit in de bus wel de ploeg die twee jaar geleden, de Omloop (Ballerini, red.), de E3 en de Ronde (twee keer Asgreen, red.) won."

"Dus eigenlijk is er niet zoveel veranderd, maar er zijn misschien alleen concurrenten bijgekomen die beter zijn geworden of goed naar het bord gekeken hebben", stelde Lefevere nog.