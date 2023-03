Sep Vanmarcke de beste van de rest in Gent-Wevelgem en hij ziet ook mooie vooruitzichten voor de toekomst

Sep Vanmarcke was na Van Aert en Laporte de beste in Gent-Wevelgem. Hij mocht met de mannen van Jumbo-Visma mee op het podium.

In 2010 en 2016 werd Sep Vanmarcke al eens tweede in Gent-Wevelgem, nu werd Vanmarcke (verrassend) derde. "Het is heel de dag heel koud geweest en het was moeilijk om echt te voelen hoe goed ik was", zei Vanmarcke achteraf.

De passages over de Kemmelberg verteerde Vanmarcke niet zo heel goed, maar hij voelde wel dat hij steeds beter werd. "Ik geloofde dus wel in een goede uitslag, maar wist dat die twee vooraan weg waren. Ik dacht dat het moeilijker zou worden om weg te komen van de sprinters, maar ze begonnen foutjes te maken."

De komende twee weken, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, volgen ook voor Vanmarcke de hoofddoelen van het voorjaar. "Als ik in Gent-Wevelgem derde kan worden, dan kan ik in De Ronde ook meespelen vooraan."

"Ik weet ook dat Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel en Wout van Aert buiten schot zijn, maar een mooie prijs zit er zeker in", zei Vanmarcke nog.