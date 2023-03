🎥 Een wheelie en bijzonder veel pech voor Arnaud De Lie in Gent-Wevelgem, maar ploegleider is toch ook kritisch

Arnaud De Lie kwam nooit echt in het stuk voor in Gent-Wevelgem en werd 42ste. Maar De Lie kende ook erg veel pech.

Arnaud De Lie voelde zich naar eigen zeggen super goed, maar kende bijzonder veel pech. De Lie reed drie keer lek, kende zadelproblemen en moest ook nog eens van fiets wisselen.

Woensdag, tijdens Dwars door Vlaanderen, wil De Lie revanche nemen. Ook ploegleider Nikolas Maes zag dat. Hij zag De Lie op de weg naar Wevelgem nog voorbij vliegen.

"Hij is gepikeerd. En dat mag. Moét zelfs. Zo gaat dat met kampioenen. En vooral ook: hij heeft gelijk. Ik geloof écht dat hij zijn laatste woord nog niet had gezegd", zegt Maes bij HLN.

Eén puntje van kritiek

"Hij was goed en dat belooft voor woensdag. Eén ding wel: ik vond hem iets te enthousiast, iets te veel met zijn krachten woekeren onderweg. In een koers van 260 kilometer moet je wat economischer rijden. Maar ach, hij is nog jong natuurlijk", zegt Maes nog.

De Lie pakte op de Kemmelberg uit met een wheelie